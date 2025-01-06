Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunarak muhafaza edilen yırtıcı kuş doğan, tedavi edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Şehitkâmil ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında doğada arazi içerisinde yorgun ve yaralı olduğu fark edilen nesli tükenme tehlikesi altında olan doğan bulundu. Yaralı kuş, tedavisi yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edilmiştir.