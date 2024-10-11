Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, Dalyan Gölü ve Menderes Deltası’nda kıyı kontrol denetimleri gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çevre, doğa ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Dalyan Gölü ve Menderes Deltası’nda 1380 Sayılı Su Ürünleri, 2872 Sayılı Çevre Koruma, 3621 Sayılı Kıyı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları kapsamında, meydana gelebilecek suçları önlemek ve tespit etmek ve göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için kıyı kontrol devriyesi gerçekleştirdi. İl genelinde yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.