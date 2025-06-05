Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş, 1 İran, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan çalışma kapsamında olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli organizatöre adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.