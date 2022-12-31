Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni yıl öncesinde Gazi Huzurevi’nde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek karanfil verdi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni yıl öncesinde Gazi Huzurevi’nde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni yıl öncesi Gazi Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Burada kalan vatandaşlarla sohbet eden ekipler, daha sonra yeni yıl temennilerinde bulunarak yaşlı vatandaşlara karanfil hediye etti.