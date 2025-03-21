Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ kapsamında Dumlupınar İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerden gelen öğrencileri kampüste misafir ediyor. Her yıl lise son sınıf öğrencilerini tanıtım amacıyla ağırlayan MSKÜ, ilk ve ortaokul öğrencilerine de farklı deneyim sunuyor. Bu kapsamda "22 Mart Dünya Su Günü" kapsamında Menteşe Dumlupınar İlkokulu 2.sınıf öğrencileri, Su Ürünleri Fakültesini ziyaret ederek canlılar hakkında bilgi aldı.

Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Bahadır Önsoy rehberliğinde fakülteyi gezen öğrenciler, Deniz Canlıları ve Bilim Koleksiyonu Merkezi’nde inceleme yaptı. Öğrenciler, deniz ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik, denizdeki farklı türler ve deniz kirliliği gibi önemli konularda detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Merak ettiklerini de soran öğrenciler, deniz altının görkemli hayatını öğrendi. Öğrenciler, aynı zamanda çevreye daha duyarlı olunması konusunda bilinçlendirildi.