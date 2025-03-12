Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygularken, bir suç duyurusunda daha bulunuldu. 17 milyon lirayı aşkı 16 idari cezası bulunan İZSU'nun cezası, son ceza ile birlikte 21 milyon liraya yaklaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de, dün atık su deşarjı yapılan Körfez’de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı.

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’ya ait deşarj hattından İç Körfez’e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

İZSU’ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil.Çocuklarımıza bırakacağımız emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz.İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz. https://t.co/Fb0FfZv050— Murat KURUM (@murat_kurum) March 12, 2025

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı”na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürürken ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit etmişti.

Çevre Kanunu’na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU’ya 17 milyon 634 bin 413 TL tutarında 16 idari ceza kesilmişti.