Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri dün İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı.

İzmir’de, dün atık su deşarjı yapılan Körfez’de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı. Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi’ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’ya ait deşarj hattından İç Körfez’e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU’ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Körfezi’nin rengini değiştiren, kötü yayan ve vatandaşların tepkisine neden olan kirlilikle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, kirlilik görüntülerini alıntıladığı mesajında "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez’de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit etmişti. Çevre Kanunu’na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU’ya 17 milyon 634 bin 413 lira tutarında 16 idari ceza kesilmişti.