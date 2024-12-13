İzmit Belediyesi, çocuklara yeni yıl hediyesi olarak Oyuncak Müzesi’nin kapılarını 21 Aralık’ta açıyor. Geçmişten günümüze oyuncaklarla dolu bu özel müze, çocukların oyun ve öğrenme dolu anılar biriktireceği bir yaşam alanı olacakKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen Oyuncak Müzesi, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çocukluğun en değerli hatıralarını yaşatacak olan bu eşsiz müze, farklı dönemlerden ve dünyanın dört bir yanından toplanan oyuncaklarla İzmitlilerle buluşacak.

Kapanca Sokağı’nın değerine değer katacak olan Oyuncak Müzesi, 21 Aralık saat 15.00’te açılışını yapacak.

Oyuncak Müzesi’nde incelemelere bulunan Başkan Hürriyet, “Oyuncak Müzesi yapmakla ilgili ciddi bir çalışma başlatmıştık. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarımızı sürüyordu. Üzerine ciddi bir emek verdiğimiz, çabaladığımız, diyar diyar gezdiğimiz, tarihi oyuncaklar topladığımız bir proje. En önemlisi de içerisinde çocukların oyun oynayabileceği, tarihi öğrenebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar yarattık. Hem kent hem de dünya oyuncaklarını tanıtabileceğimiz önemli bir lokasyon olacak" dedi.

“ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ”

Müzeleri önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Müzeler kentin anılarını, yaşanmışlıklarını ve bugününü anlatan önemli mekanlar. O yüzden de bu kentte daha fazla müze yapmaya çalışıyoruz. Bunu da tarihi mekanlarımızda yapmaya çalışıyoruz. Gerek restorasyonu bitmiş olan ama elimizde olmayan yapıları geri alarak fonksiyonlar yükledik gerekse restorasyonunu kendi dönemimizde bitirdiğimiz tarihi evlerimizi farklı farklı fonksiyonlar yükledik. Halkın daha fazla kullanacağı, gelip ziyaret edeceği ve mutlu olacağı alanlara çeviriyoruz. İşte bu da yeni yıl hediyesi" diye konuştu.