Suriye’nin Münbiç kentinde halk, cuma namazı sonrası meydanda toplanarak, Esad rejiminin devrilerek Suriye’nin özgürleştirilmesini ve Münbiç’in PKK/YPG terör örgütünden temizlenmesini kutladı.

Suriye’de Münbiç’in PKK/YPG terör örgütünden temizlenmesi kentte coşkuyla karşılandı. Cuma namazı sonrası kent meydanında toplanan halk, Esad rejiminin devrilerek Suriye’nin özgürleştirilmesini ve Münbiç’in PKK/YPG terör örgütünden temizlenmesini kutladı. Ellerine Suriye Milli Ordu bayrakları alan halk, sloganlar atıp halay çekti. Kutlamalarda sık sık Esad ile yıkılan rejim ve PKK/YPG terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.

"13 yıl boyunca evini açan Türkiye’ye teşekkür ederiz"

PKK/YPG ve Esad’dan kurtuldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, "Bizi 13 yıl boyunca tek başımıza bırakmayan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda duran ve bizlere evlerini ve ülkelerini açarak kardeşlerini yarı yolda bırakmadılar, Allah’ım onlardan razı olsun. PKK/YPG ve Esad’dan kurtulan Suriyeliler, o kötü günleri bir daha görmeyeceğiz" dedi.