İzmit Belediyesi, Oyuncak Müzesi’nde düzenlendiği yaratıcı atölye etkinliğiyle çocuklara keyifli ve öğretici bir deneyim sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyunca Müzesi, çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek yeni atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan Oyuncak Müzesi’nde, “Müzede İlkbaharın Renkleri: Doğa ve Sanat Atölyesi” düzenlendi.

Düzenlenen atölyede çocuklar, sulu boya, akrilik boya, pastel boya, parmak boya, fırçalar, boya kalemleri gibi malzemeler kullanarak hayallerini yaptıkları resimlere yansıtarak doyasıya eğlendiler.

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Kaynak: İGF