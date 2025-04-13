İzmit Belediyesi, Oyuncak Müzesi’nde düzenlendiği yaratıcı atölye etkinliğiyle çocuklara keyifli ve öğretici bir deneyim sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyunca Müzesi, çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek yeni atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan Oyuncak Müzesi’nde, “Müzede İlkbaharın Renkleri: Doğa ve Sanat Atölyesi” düzenlendi.

Düzenlenen atölyede çocuklar, sulu boya, akrilik boya, pastel boya, parmak boya, fırçalar, boya kalemleri gibi malzemeler kullanarak hayallerini yaptıkları resimlere yansıtarak doyasıya eğlendiler.