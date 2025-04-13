Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ’Genç AR-GE’ projesi kapsamında Köyceğiz Fen Lisesi’nin konferans salonunda ’yapay zeka’ konferansı düzenlendi.

Gerçekleştirilen konferansa Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak konuşmacı olarak katıldı. Yapay zekanın konuşulduğu konferans sonrası Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından gençlerin araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında kendilerini keşfetmelerine katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak’a plaket takdimi yapıldı. Karahan katılımlarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Akif Ocak’a teşekkür etti.