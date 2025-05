İzmit Belediyesinin uygun fiyatlı ve sağlıklı et hizmetini vatandaşa ulaştırdığı Halk Et Mobil Aracı bugün Gebze halkıyla buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vatandaşlara uygun fiyatlı ve güvenilir et ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Bu kapsamda Halk Et Mobil’in bugünkü durağı ise Gebze oldu.

Gebze halkını Halk Et Mobil Aracı’na davet eden Başkan Hürriyet, “İzmit’te başlattığımız Halk Et projemiz ilçelerimize hizmet vermeye devam ediyor. İlk olarak Darıca ile başlamıştık. Sonra Dilovası, şimdi de Gebze’deyiz. Buradaki halkımız da sosyal belediyecilik hizmetlerini görsün tanısın ve talep etsin istiyoruz. Tabi ki bu hizmeti daha da yaygınlaştırarak, hafta da bir ilçelerimize gitmek istiyoruz" dedi.

İzmit’te hem mobil hizmetimiz aynı zaman da Yenişehir de açtıkları şubeleri olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Yenişehir’deki şubemiz 6 gün boyunca çalışıyor. Oradan bütün İzmitli vatandaşlarımız gönül rahatıyla alışverişlerini yapabilirler. Mobilimizde haftamızın belirli günlerinde İzmit’te belirli günlerin de diğer ilçelerde halkımıza hizmet etmeye çalışıyor. Ürünlerimiz yerli besi ürünleri. Balıkesir’den ve Afyon’dan aldığımız ürünlerimiz. Gerçekten kalite ve uygun bir fiyata satışını gerçekleştiriyoruz. Etleri aldığımız yerimiz belli, faturalarımız belli. Bu konuda vicdanımız rahat, biz halkı seviyoruz ve halka düzgün hizmet etmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah kendi çiftliğimizi kurduktan sonra daha da fazla artıracağız.” diye konuştu.