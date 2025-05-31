Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların İzmit Tren Garı’na ulaşımını kolaylaştıracağı asansörün yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenlere yenilerini ekliyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi, İzmit Tren Garı’nın olduğu bölgeye modern asansör inşa ediyor. Çalışma dahilinde 2 ton her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla inşaat, 60 metrekare alüminyum kompozit cephe kaplaması, 130 metrekare asansör kulelerine alüminyum profil ve temperli cam ile kaplaması, çift girişli 13 kişi kapasiteli asansör yapımı ve idari şartname ekinde yer alan diğer muhtelif işler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların İzmit Tren Garı’na rahat şekilde ulaşabilmesi amacıyla inşa edilen asansör, Cumhuriyet ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan lokasyondaki merdivenlerin bulunduğu alanda yer alıyor. Asansör yapım işi tamamlandığında yayaların, özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların tren istasyonuna ulaşımı kolay ve konforlu hale gelecek. Ayrıca İzmit’in simgelerinden Saat Kulesi yanında yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üstü vatandaşların hizmetine sunulan Şelale Park’taki Saygınlar Kulübü’ne ulaşım daha kolay hale gelecek. Büyükşehir belediyesi daha önce asansör yapımı için ihaleyi alan ve çalışma yapmayan firmaya yasal çerçevelerde cezai işlem uygulamış, sonrasında "İzmit Gar Asansör Yapım İşini" tamamlamak için yeniden ikmal ihalesi gerçekleştirmişti.