Kocaeli İzmit Belediyesi, Sapakpınar ve Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi muhtarlarını ziyaret ederek hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüp yerinde tespit ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Arcan ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, olarak Sapakpınar Mahalle Muhtarı Ejder Okumuş ve Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol’u ziyaret etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Ziyaret programında muhtarlar ve bölge sakinleri dinlenildi, talepler not alındı. İzmit Belediyesi heyeti Fatma Başkan’ın selamlarını ileterek yapılması gereken çalışmalara dair hem muhtarlar hem de vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine çalışmalarında başarılar diledi.