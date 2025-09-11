Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği “Bi Dünya Dans” projesiyle Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2025 “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda ödüle layık görüldü.MUĞLA (İGFA) - Dünya Kenti Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve sosyal alanda hayata geçirdiği projeler ulusal çapta ödüllerle taçlanmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Bi Dünya Dans” projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2025 “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda ödül almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi, “Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri” kategorisinde hazırladığı “Bi Dünya Dans” projesiyle ödüle layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ödül almaya hak kazandığı ve bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışmaya 49 üye belediye 96 projeyle başvurdu. Yarışma, Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri, Dirençli/Dayanıklı Toplum, Yüksek Yaşam Kalitesi, Akıllı Şehir, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı, Çevre ve Sağlık olmak üzere 7 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmada, Büyükşehir belediyeleri kategorisinde 24 proje, büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde 56 proje, il belediyeleri kategorisinde 11 ve ilçe belediyeleri kategorisinde 5 proje jüri tarafından incelendi.

JÜRİ ÜYELERİ ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN OLUŞTU

Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş üstlenirken; Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. İnci Parlaktuna, Prof. Dr. Hülya Yüksel, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten, Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ve Doç. Dr. Ender Peker jüri üyeleri arasında yer aldı.

GELENEKSEL VE MODERN DANSLARI BİR ARAYA GETİREN PROJE “Bİ DÜNYA DANS”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından yürütülen ve her yıl 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde sahnelenen proje; Bale, Türk Halk Dansları, Modern Dans bölümlerinin performansları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde hayat buluyor.

“Bi Dünya Dans” Projesi, dans sanatını kullanarak farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlamak, toplumsal uyumu güçlendirmek ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla geliştirildi. Geleneksel ve modern dansları bir araya getiren proje, seyircilere kültürel bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri, eğitmenleri ve Senfoni Orkestrası sanatçılarının katkılarıyla hazırlanan proje, dans sanatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor. Dansın gücünü kullanarak kültürel köprüler kurmayı, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve bireylerin fiziksel ile zihinsel sağlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında dansın, bireylerin stres yönetimi, ruh sağlığı ve topluluk aidiyeti üzerindeki olumlu etkileri vurgulanıyor. Sanat ve kültürel etkinlikler sayesinde toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sağlanıyor.

ÖDÜL TÖRENİ EKİM AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK

Değerlendirme sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Bi Dünya Dans” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödül töreni, 10-11 Ekim 2025 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. Olağan Meclis Toplantısı kapsamında yapılacak ve ödül alan projeler burada sergilenecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm projeler kitap haline getirilerek dijital ortamda Sağlıklı Kentler Birliği web sayfasında yayınlanacak.

BAŞKAN ARAS; “Bİ DÜNYA DANS PROJEMİZ FARKLI KÜLTÜR MOTİFLERİNİ AYNI SAHNEDE BULUŞTURDU”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kültür ve sanatın şehri Muğla’da düzenlenen bir projenin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül almasının gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Aras; “Kültür, sanat bir kentin geçmişle gelecek arasındaki en önemli bağıdır. Şehirlerimizi sadece binalarla değil geçmişten getirdiği zenginliklerle, sanatla, edebiyatla, müzikle ve dansla inşa etmeliyiz. Muğla, binlerce yıllık uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyada yer alıyor. Bu kültürel mirası yaşatmanın ve geleceğe taşımanın yolu, sanata alan açmaktan geçiyor. Biz de bu bilinçle, gençlerimize ve sanatçılarımıza özgürce üretip sahne alabilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. İşte Bi Dünya Dans projemiz bu anlayışla ortaya çıktı ve farklı kültür motiflerini aynı sahnede buluşturdu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, yarışmanın değerli jüri üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.