Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi’nde bulunan Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu’nun ihtiyacı olan bilgisayarlar İzmirli hayırseverden geldi.

Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Turan, diğer idareci ve öğretmenlerinin girişimleri sonucunda İzmirli iş insanı Kemal Yanık, okula hem ihtiyacı olan 5 bilgisayar hediye etti hem de okul takımına forma sponsoru oldu. Okulu ziyaret eden Yanık, beraberinde getirdiği bilgisayarları okul yönetimine teslim ederek öğrencilerle de buluştu.

Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan iş insanı Kemal Yanık, "Tarafıma gelen talepler doğrultusunda okulumuzun ihtiyacı olan bilgisayarları getirdim. Geleceğimiz olan çocuklarımızın teknolojiye ayak uydurmaları, bilgi ve bilişim dünyasından uzak kalmamaları için biz de elimizi taşın altına koyduk. Devletimiz çok büyük imkanlara sahip ama her şeyi de devletten beklememek lazım. Gücümüz yettiğince çocuklarımıza destek olmalıyız. Bu bilgisayarlarda çok değerli öğretmenlerimizin emekleri ile kendilerini yetiştirecek olan çocuklarımız yarın vatanımıza hizmet edecek. Ayrıca ’sağlıklı yaşam sağlıklı vücutta bulunur’ sözüne istinaden spor alanında da çocuklarımıza destek olabilmek adına forma sponsorluğunu da kabul ettim. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Yanık’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Yaylapınar İhsan İzgi İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Turan, öğretmenler ve öğrenciler, Yaylapınar hatırası olarak kendilerine Yörük Kültürü’nü simgeleyen yörük poşisi hediye ettiler.