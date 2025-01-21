Dar gelirli mahallelerde yaşayan çocukları müzikle tanıştırmak için kurulan Barış Çocuk Orkestrası’ndan yedi çocuk, İzmir Inner Wheel Kulübü organizasyonuyla Medicana International İzmir Hastanesi’nde HPV aşısı oldu.

1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir Inner Wheel Kulübü yetkilileri ile Barış Çocuk Orkestrası’nda yer alan yedi çocuk ve annelerini ağırladı. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen çocuklara HPV aşısı yapılırken, Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, konuklara rahim ağzı kanserinden korunma yollarını anlattı. HPV aşısının yüzde 90 oranında koruduğunu belirten Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, konukların sorularını yanıtladı. HPV aşısının, bilinen tek kansere karşı koruyucu aşı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, “Bu aşı, 11-12 yaşından itibaren hem kız hem de erkek çocuklar için önerilmektedir. 14 yaşına kadar olan bireylerde iki doz, 14 yaşından sonra ise üç doz deklinde uygulanmaktadır. Son bilimsel çalışmalar, daha önce 11-26 yaş arası bireyler için uygun olduğu belirtilen HPV aşısında yaş sınırını kaldırmaktadır. Aşı, her yaş grubuna uygulanabilmektedir” diye konuştu.

Kız çocukları için en güzel hediye olabilir

Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, Türkiye’de aşı, henüz zorunlu aşılar arasında yer almadığı için farkındalık çalışmalarının önem taşıdığına dikkat çeken Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu etkinliğe katılan annelere, “Bu çalışmalara katılan kişiler, hem kendileri hem de çocukları için HPV aşısı yaptırabiliyor. Bugün kızlarınıza en güzel ve anlamlı hediyeyi verdiniz. Yaş sınırı olmadığı için sizler de aşı yaptırabilirsiniz. Hatta erkek çocuklarınızı da aşı olmaları için yönlendirin” dedi. İzmir Inner Wheel Kulübü Başkanı Seda Altınbilek de üç senede bir ele aldıkları konvansiyonlarda hangi çalışmaların gerçekleştirileceğine dair karar aldıklarını anlatarak, “Bu sene dünya çapında alınan kararda, genç kızlara yönelik HPV aşısı uygulaması vardı. Biz de bu proje çerçevesinde buradayız. Medicana International İzmir Hastanesi’ne desteği ve ev sahipliği için teşekkür ederiz. Farkındalık çalışmasına öncülük etmesi bizim için çok kıymetli. Bugün yedi genç kızımıza aşı yapıldı. Ancak bu sayının artması için çalışacağız” ifadesini kullandı.