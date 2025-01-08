İzmir Özel Can Hastanesi İzmir’e 40 milyon dolarlık 2 yeni hastane yatırımına hazırlanıyor. Projenin temelinin bu yıl içerisinde atılacağını belirten Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, “Yakın zamanda İzmir içerisinde, kuzeyde ve güneyde olmak üzere yeni sağlık yatırımları planlamaktayız. Bu yatırımların hem bölgemizin giderek artan sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de bölgede çok ciddi bir istihdam kaynağı oluşturmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” dedi.

Can Hastanesi, İzmir’e iki yeni hastane daha kazandıracak planlamalarını 2025 yılında hayata geçiyor. Bu yıl başlanılması hedeflenen 2 hastane için 40 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Ayrıca yeni yılda yapay zeka destekli evde bakım hizmetlerini sunmaya başlayacak olan Can Hastanesi, açacağı Onkoloji Kliniği ile hizmetlerini sürdürecek.

“Yeni sağlık yatırımları planlamaktayız”

Yeni hastane yatırımlarının uzun soluklu bir proje olduğunu belirten Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, “İzmir Özel Can Hastanesi, bölgemizde 8’inci yılını tamamlamış durumda. 2024 yılını özellikle hastanemiz açısından başarılı bir yıl olarak tamamladık. Bu başarılı çalışmalar önümüzdeki yıllarda bizi daha büyük hamlelere ve girişimlere yönlendirmektedir. Yakın zamanda İzmir içerisinde, Kuzeyde ve Güneyde olmak üzere yeni sağlık yatırımları planlamaktayız. Bunların hem bölgemizin giderek artan sağlık ihtiyaçlarını karşılama hem de bölgede çok ciddi bir istihdam kaynağı oluşturacağına inanıyorum. Buradaki başarılarımızı oralarda da devam ettirmekte kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Medikal Onkoloji Servisi hizmete açılıyor

2025 yılı içerisinde hastane içerisinde planladıkları yatırımlardan da bahseden Opr. Dr. Keskiner, “Pandeminin de tetiklediği bir süreç, onkoloji vakaları. Toplumda kanser vakaları giderek artmaktadır. Hastanemiz bünyesinde 2025’in ilk ayında medikal onkoloji servisini hizmete açıyoruz. Bu özel birimleriyle birlikte yaklaşık 20 hastayı aynı anda kemoterapiye alabileceğimiz bir alan oluşturmaktadır” diye vurguladı.

“İmkanlarımızla hastalarımızın yaşam kalitelerini iyileştireceğiz”

Yeni yatırımların hem fizik şartları hem teknolojik imkanları, 2025’in en ileri teknoloji donanımlarına sahip olarak oluşmuş durumda olduğunun altını çizen Keskiner, şunları kaydetti:

“Dileğimiz hiç kimsenin kötü huylu bir hastalığa yakalanmamasıdır. Ancak yakalandıklarında da bunların hem yaşam kalitelerini hem de yaşam sürelerini uzatabilecek bütün tıbbi ve tıp dışı imkanlarla bu hastaların yanında olmak gerekmektedir. Hastalarımızın medikal tedavilerinin dışında bu hasta grubunun öncelikle ciddi anlamda psikolojik desteklere ihtiyaçları olmaktadır. Hareket kabiliyetlerini sınırlandığı için fizyoterapi uygulamalarına ihtiyaçları olmaktadır. Biz İzmir Can Hastanesi Medikal Onkolojik Kliniğinde, kişileri yalnızca kemoterapi, radyoterapi tedavisi uygulanacak hasta olarak değil, günlük yaşamlarında da yaşam kalitelerini ve sosyal değerlerini arttıracak diğer imkanları da sağlamak durumundayız. Çok ciddi klinik psikoloji hizmetleri, fizik tedavi uygulamaları ve fizyoterapi hizmetleriyle de hastalarımızın yaşam kalitelerini önemli ölçüde iyileştireceğimize inanmaktayım.”

Yapay zeka yatırımı

Sağlık sektörünün çok hızlı bir şekilde bilişim teknolojilerine evrilmekte olduğuna değinen Keskiner, bütün dünyanın gündeminde yapay zekanın söz konusu olduğunu belirtti. Yapay zekanın çok etkin kullanıldığı bir alanın da tıbbi teknolojiler olduğuna işaret eden Keskiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastanemizde yapay zeka uygulamalarıyla zenginleştirilmiş erken tanı ve tedavi cihazları başta olmak üzere çok ciddi bir yatırım planlamaktayız. Tüm endoskopi sistemimizi yapay zekayla zenginleştirilmiş, çok erken evrede patolojileri tespit edebilecek imkanlara kavuşturma çalışmalarımız var. Özellikle giderek artan meme kanseri olgularıyla ilgili en erken dönemde tanı koyabilecek yapay zekayla zenginleştirilmiş, dijital mamografi yatırımlarını planlamaktayız. Yakın zamanda hizmete alacağız. İçeride de dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip eden ve hayata geçiren bir sağlık anlayışıyla hizmetlerimize devam ediyoruz.”

“Sağlık yatırımlarını hayata geçireceğiz”

İzmir’de gerek sanayi, gerek sağlık turizmi alanındaki gelişmelerin, yeni sağlık yatırımlarını zorunlu kılmakta olduğunu söyleyen Keskiner, “Aliağa, Çandarlı, Ayvalık’a kadar çok ciddi bir coğrafyada özel sağlık kuruluşu ihtiyacı söz konusudur. Bir projemizi orada hayata geçireceğiz. O bölgedeki gerek meslek hastalıkları, iş kazaları gerek bölgenin sağlık turizmine yönelik çalışmalarda ciddi artı değer oluşturacak sağlık yatırımlarını hayata geçireceğiz. Bunların planlarını büyük çapta yapmış durumdayız. 2025 itibariyle de bunların temellerini atacağımıza inanıyorum” cümlelerini aktardı.

“İzmir’in yeni yatırımlara ihtiyacı var”

Türkiye’nin yatırım alanında giderek daha tercih edilen bir ülke haline geldiğine ve geleceğine inandığını anlatan Keskiner, son olarak şöyle konuştu:

“Türkiye’nin dününden de bugünün de yarından da umutluyuz. Özellikle İzmir, ülkemizin hem Akdeniz’de hem ülke genelinde çok seçkin yere sahip bir kentidir. İzmir’in bu alanda yeni yatırımlara ihtiyacı olduğuna inanıyorum.”