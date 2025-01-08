Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından verilen konserle taçlandı. ’Kerkük’ün Zindanı’ ve ’Çırpınırdı Karadeniz’ gibi şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisinde sahne aldı. Türk müziğini koreografi hareketleriyle süsleyerek verdiği konserle geniş kitle tarafından takdir toplayan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu kurtuluş gecesine özel hazırladığı repertuarla Osmaniye halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konserde seslendirilen şarkılara ve türkülere eşlik eden vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman duygu dolu anlarında yaşandığı konserde koronun performansı alkış yağmuruna tutuldu. Konserin sonunda ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan çocuklar görsel şölen oluştururken yoğun istek üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından ikinci defa seslendirilen Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla konser sona erdi.

Konsere gelen vatandaşlar kurtuluş gecesine damga vuran konserin gerçekleşmesinden mutlu olduklarını, solistlerin ve koronun performansıyla unutulmaz bir gece yaşadıklarını söylediler.