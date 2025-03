İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in sporda daha fazla öne çıkacağını belirterek, en yakın zamanda Triatlon Şampiyonası'nı da İzmir'de yapacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Sasalı Piknik Alanı'nda düzenlenen İzmir Duatlonu Türkiye Kupası ödül törenine katıldı.

Türk sporuna ve İzmir'de spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan İzmir Duatlonu, yakın zaman önce Okul Sporları Halter Şampiyonası'na giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Nisa Yıldızer'in anısına düzenlendi.

17'si İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinden olmak üzere 600'e yakın sporcunun katıldığı İzmir Duatlonu'nda, son iki yıldaki müsabakalar dahil olmak üzere en yüksek katılım gerçekleşti. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Yaş Grupları” kategorisinde ödül verirken, Genç, Elit ve Paralimpik yarışlarının da startını verdi.

İzmir Duatlonu'nda Nisa Yıldızer için “anı defteri” alanı oluşturuldu. Başkan Dr. Cemil Tugay, Nisa Yıldızer'in annesi Gökçe Yıldızer'e başsağlığı diledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sporda her zaman aktif olmuş bir belediye. Bu dönem daha da fazlasını yapacağız, daha da aktif olacağız. En yüksek katılımlı duatlon İzmir'de yapıldı. Bu bizim için büyük gurur. Sporun yaygınlaşması için her yaştan insanı kentin dört bir yanında düzenlediğimiz etkinlik ve yarışmalarla spor yapmaya davet ediyoruz. 23 Nisan'da da köylerimizdeki çocuklar için bisiklet yarışı düzenlemek istiyoruz” dedi.

En yakın zamanda Triatlon Şampiyonası'nı da İzmir'de yapacaklarını belirten Başkan Tugay, “Bu şampiyona da inşallah büyük bir katılımla gerçekleşecek. Eğer ülkemizi çağdaş, aydınlık, refah, adaletin, eşitliğin olduğu bir ülke haline getirmek istiyorsak, spor da dahil olmak üzere her alanda mücadele etmeliyiz. Eğer böyle bakarsak bir şeyleri değiştireceğiz, geriye doğru değil ileriye doğru gideceğiz. Sevgili Nisa'yı, o ve onun gibi kaybettiğimiz genç sporcularımızı, zamansız kaybettiğimiz melekleri hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara karşı görevlerimiz olduğunun bilinciyiz. Hatıralarını yaşatacağız.” diye konuştu.

TUGAY ÖDÜLLERİ DAĞITTI VE YARIŞI BAŞLATTI

Başkan Tugay, Yaş Grubu Erkekler genel sıralamada ödül verdi.

Birinci Mikhail Venediktov, ikinci Cihan Hasrak, üçüncü Arif Onur Saka oldu. Kadınlarda birinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden İpek Öztosun Rezzan alırken, ikinciliği Çiğdem Gülgeç, üçüncülüğü ise Ece Calp elde etti. İzmir Duatlonu'nda çeşitli yaş gruplarında ödüller dağıtıldı.