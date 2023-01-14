Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muayeneye giden midibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Muayeneye giden midibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bürnük köyünden Gövrecik köyüne gitmek isteyen Erdoğan Sivrioğlu (60) idaresindeki traktör, orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Sivrioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Erdoğan Sivrioğlu’nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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