İzmir’de bir zincir markete ait ürünleri taşıyan tır sürücüsü, park halindeki aracında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tır şoförü 52 yaşındaki Ahmet Vedat Şahin, 34 EZB 352 plakalı araçtaki malzemeleri boşaltmak için dün gece saatlerinde bir zincir markete ait depoya geldi. Geceyi aracında geçiren Şahin’i sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar araçtaki malzemeleri almak için uyandırmaya çalıştı. Çalışanlar, uzun süre uyanmayan şoförden şüphelenerek tırın camını kırıp içeri girdi. Şahin’in hareketsiz halde olduğunu gören personeller durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ahmet Vedat Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.