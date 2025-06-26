Roman Girişimciliğini Geliştirme İnsiyatifi’nin (REDI) hazırladığı “Türkiye Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi” Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Roman vatandaşlarımızın hayata eşit başlaması için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca bize ihtiyacı olan herkese kapımız açık. İzmir'de hiç kimse yalnız yürümeyecek” diye konuştu.

Roman Girişimciliğini Geliştirme İnsiyatifi tarafından (REDI) Roman yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için geliştirilen Avrupa Birliği destekli “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Girişimcilerin Desteklenmesi” projesi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tanıtıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, CHP 25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Özcan Purçu, REDI Network Direktörü Patrica Dulgheru, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir katıldı.

YILDIR: TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır projenin Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman girişimcilerin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda içten ve samimi olduklarını aktaran Yıldır, “Kararlı ve adil davranıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ile Roman toplumuna hizmet etmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Geçmişte başkanımız Karşıyaka'da bunun için çabalamıştır. İzmir'in bütününde bu gayreti büyütmeye çalışıyoruz. Roman toplumunun önündeki ayrımcılık, barınma, sağlık, eğitim ve istihdam gibi engelleri kaldırmaya kararlıyız. Ama bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, sivil toplum kuruluşları el ele vermek zorunda. İşte burada sivil toplumla bu iş birliğinin temellerini atıyoruz. Kimseyi kimseden ayırmadığımızı, ayırmayacağımızı vurgulamak isterim. Görev süremiz boyunca bize ihtiyacı olan herkese kapımızı açmış olacağız. Roman vatandaşlarımızın hayata eşit başlaması için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İzmir'de hiç kimse yalnız yürümeyecek” diye konuştu.

DULGHERU: DEĞİŞİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

REDI Network Direktörü Patrica Dulgheru, “Roman girişimi potansiyelini nasıl geliştiririz, nasıl katkılarını artırabiliriz, ülkeye katkılarını nasıl fazlalaştırırız bunun üzerinde çalışıyoruz. Organizasyonumuz Brüksel merkezli. Avrupa Komisyonu ile çok yakın çalışıyoruz. Roman nüfusuna baktığımızda değişim için neler yapılıyor, neler yapılabiliyor buna odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

BAYSAK: SAHADA KATKI VERMEYE HEP BİRLİKTE BAŞLAYACAĞIZ

Proje hakkında bilgiler veren REDI Türkiye Ülke Direktörü Serkan Baysak, “Yaklaşık 9 aylık bir sürecin sonuna geldik. Bu süreçte İzmir'de yedi, Trakya'da da dört belediyeyle tamamladığımız iş birlikleri var. Bizim için başarılı bir süreç oldu. Tabi ki bizim için başarı esası hedef kitlemize Romanlara yaptığımız katkı. 9 ayın sonunda hep birlikte sahada katkı vermeye başlayacağız” diye konuştu.

ROMANLARIN EKONOMİK KALKINMASININ DESTEKLENMESİ PANELİ DÜZENLENDİ

Açılışın ardından “Romanların Ekonomik Kalkınmasının Desteklenmesi” başlıklı panel düzenlendi. Panelde; belediyelerin Roman vatandaşlara yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler, Romanların ekonomik yaşama katılımı önündeki engeller ve bu engellerin nasıl aşılabileceğine yönelik çözüm önerileri ele alındı. Panel katılımcıları arasında; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Roman iş insanı ve CHP 25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Özcan Purçu yer aldı.