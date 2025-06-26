Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Makama gelen zabıta personelinin intihar etmeden önce 5 milyonluk borcu için destek istediği ve son sözünün "Canın sağ olsun başkanım" olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim Doğan (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık’ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

5 milyonluk borç

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan’ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık’ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan’ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.