Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının Torbalı’daki boş araziye dökülmesiyle ilgili incelemesi sonucunda 2 hafriyat nakliyat şirketine toplamda 11 milyon 218 bin 356 TL idari ceza uyguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Gaziemir’de atıl durumdaki bir kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan hafriyat topraklarının mevzuata aykırı şekilde açık alana döküldüğü ihbarı üzerine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu denetimde; taşıyıcı 2 hafriyat firmasının, fabrikadan çıkarılan atık toprakları Torbalı’daki Yoğurtçular Mahallesi'nde bulunan açık alana kaçak olarak döktüğü tespit edildi. Çevre Kanunu'na istinaden 2 firmaya, ilgili her bir firmaya 5 milyon 609 bin TL olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin TL idari ceza uygulandı.

İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulurken, konuyla ilgili incelemeler sürüyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1899056408307380431