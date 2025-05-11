İzmir’de denizlerdeki sessiz tehlikeye karşı önemli bir adım atıldı. Karaburun açıklarında 1,5 ton hayalet ağ temizlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı.

Deniz ekosistemine zarar veren terk edilmiş balık ağlarının toplandığı operasyonda, deniz dibinden 1,5 ton ağ çıkarıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizlerdeki sessiz tehlikeyi temizliyoruz” diyerek, bu tür çalışmaların deniz yaşamını koruma adına önemini vurguladı.

https://twitter.com/izmirtarim/status/1921555587143192599

Operasyon, çevre koruma faaliyetlerine örnek teşkil etti.