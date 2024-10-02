İzmir Valiliği koordinasyonunda, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödemiş’te “Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele” konulu program düzenlendi. Alanında uzmanlar ve öğretim üyeleri, bağımlılığı her açıdan ele alan sunumlarını gerçekleştirirken, Emniyet Müdürlüğü hukuksal boyutu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay tedavi boyutu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Süleyman Elban, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Tire ve Beydağ ilçelerinin kaymakamları ve mahalle muhtarları ile birlikte 230’a yakım katılım sağlandı. Katılımcıları bağımlılığın önlenmesi ve tedavisinin çeşitli yönleri konusunda eğitmek ve öncülük etmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi bilgilendirici oturum yer aldı. Bu önemli toplumsal buluşma, bağımlılıkla mücadeleye yönelik strateji ve girişimleri tartışmak üzere uzmanları, sağlık çalışanlarını ve yerel liderleri bir araya getirdi. Vali Dr. Süleyman Elban’ın destekleri ve teşvikleri ile gerçekleştirilen etkinlikte sürekli eğitimin, toplum desteğinin ve etkili önleme ve tedavi stratejilerinin uygulanmasının bağımlılıkla mücadelede ne kadar önemli olduğunun altı çizildi.

Vali Elban, bağımlılıkla mücadelede omuz omuza verip gençlere daha sağlıklı bir nesil sunmanın önemine dikkat çekti. Elban, muhtarlara hitaben, bağımlılıkla mücadeleye destek veren projelerle, halkı doğru ve bilinçli yönlendirmede yerel yöneticiler olarak öncü rol oynamaları gerektiğini söyledi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, 104 yıldır yılmadan bağımlılıkla mücadele veren Yeşilay’a bağımlılığı önlemede destek beklediklerini dile getirdi. YEDAM’larda halka ücretsiz rehabilitasyon hizmeti verdiklerini, 115 numaralı hattan randevu alınabileceğini açıkladı. Ardından Yeşilay Eğitim Yönetimi Uzmanı Afra Sevde Çelebi, bağımlılığın anlaşılması konusunda detaylı bir analiz sunarak kapsamlı eğitim ve farkındalık programlarına duyulan ihtiyacı detaylandırdı. Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise nikotinsiz bir yaşam tarzı sürdürmenin faydalarınımuhtarlarımızla paylaştı.

“Muhtarımla birlikte, Bağımlılıkla Mücadele” etkinliğinde bağımlılık ve sağlık konusunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AMATEM’den Uzm. Dr. Başak Bağcı, bağımlılığın sağlık üzerindeki etkisine daha derin bir bakış açısı sunan gerçek hayattan vaka çalışmaları sundu. Muhtarlar böylece gündelik hayattan bağlımlılık örnekleri ile eğitimlerini sürdürdü.

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Psikolog Ahmet Fırat Turan, kumar bağımlılığının risklerini detaylı bir şekilde muhtarlarımızla paylaşırken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi’nden Uzm. Dr. Nurcan Şentürk, bağımlılara yönelik İzmir genelinde halkın ilk basamak sağlık hizmetlerinde kolaylıkla ulaşabileceği ve destek alabielceği koruyucu ve önleyici tedavi seçenekleri hakkında değerli bilgiler verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nden Polis Memuru Bircan Birkan, bağımlılığın yasal boyutlarına genel bir bakış sunarak, kolluk kuvvetlerinin bağımlılığın önlenmesi ve kontrolündeki rolünü vurgulayan bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, canlı bir soru-cevap oturumunun ardından katılımcıların bağımlılıkla ilgili konulardaki bilgilerini test eden interaktif bir Kahoot oyunu ile sona erdi. Yarışmaya yoğun ilgi gösteren katılımcı muhtarlar, hem eğitim sonucunda edindikleri bilgileri test etme hem de eğlenerek yarışma deneyimini yaşadılar. Kahoot yarışma sonucunda ilk üçe giren İzmirli Muhtarlara İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan ve İzmir Yeşilay Şube aşkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Muhtarlarımızın bağımlılıkla mücadele farkındalık düzeyini arttırmak için düzenlenen bu etkinlikler, bağımlılığın etkileri ve önleme yolları konusunda pratik bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlandı.