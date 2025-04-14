İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, personeline hizmet içi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen taleple İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.

Belediye emekçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturulması için düzenlenen eğitime, Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli 45 personel katıldı.

Vasıtalar Amirliği’nde gerçekleşen eğitimde, doğru kişisel koruyucu ve doğru ekipman kullanımı, iş kazalarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler, çalışanların iş kazası yaşama oranını en aza indirgemek için sağlıklı uyku ve beslenmenin önemi, 3 Nokta Kuralı, çalışma anında karşılaşılabilecek tehlike ve risk durumları, doğru iletişimin önemi gibi konular anlatıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçmek için önemli olduğuna değinen Fen İşleri Müdürü Doruk Temel, özellikle sahada görev alan çalışma arkadaşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine düzenli aralıklarla katılmaları bizim için çok önemli olduğunu söyledi. Temel, güvenli iş ortamı oluşturmak ve iş kazalarının önüne geçmek için eğitimlerimize devam edeceklerini kaydetti.