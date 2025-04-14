Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme Eylem Planı çerçevesinde, "Ben Kimim, Hangi Mesleğe Uygunum?" başlığı adı altında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik, Mustafa Kemal Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşenur Osal tarafından planlanarak uygulamaya geçirildi. Öğrencilere uygulanan mesleki eğilim testi ile bireysel ilgi ve beceriler doğrultusunda uygun meslek alanları belirlendi.

Test süreci sonrasında Rehber Öğretmen Ayşenur Osal, elde edilen sonuçları detaylı şekilde analiz ederek öğretmenler ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin yönelimleri, gelişim alanları ve desteklenmesi gereken noktalar değerlendirildi. Rehberlik sürecinin niteliğini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının en dikkat çeken yönü ise rehberlik sürecinin yalnızca test uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp, öğretmen iş birliğiyle öğrenciye bütüncül yaklaşımın öneminin vurgulanması oldu. Öğretmenler, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırmak adına daha etkin roller üstlenmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Eğitimde rehberliğin yön gösterici gücünü bir kez daha ortaya koyan toplantının, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık çalışmalarının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hatırlattığı belirtildi.