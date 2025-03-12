İzmir Narlıdere Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmaları kapsamında, “Narlıdere İçin İklim Değişikliği Açısından Risk ve Kırılganlık Değerlendirmesi Çalıştayı” düzenledi. Çevrimiçi düzenlenen çalıştay; Narlıdere Belediyesi’nin iklim değişikliklerine dayanıklı bir kent inşa etme hedefine katkı sağlayacak.İZMİR (İGFA) - İlçeyi iklim değişikliği ile mücadelede daha dirençli hale getirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için harekete geçen Narlıdere Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarını sürdürüyor. Narlıdere Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında, “Narlıdere İçin İklim Değişikliği Açısından Risk ve Kırılganlık Değerlendirmesi Çalıştayı” düzenledi. İklim değişikliklerinin Narlıdere’de yaratabileceği riskler ve kırılganlıkların değerlendirildiği, olası tehditlere karşı alınacak önlemlerin ele alındığı çevrimiçi çalıştayda, ülkemizin ve şehirlerimizin enerji yoksulluğu da gündeme geldi.

YOĞUN KATILIM

Narlıdere Belediye Başkanı Yardımcısı Ürgen Tepe, MLGP4Climate İklim Platformu Uzmanı Doğukan Aycı'nın açılış konuşmalarının ardından Narlıdere Belediyesi Projeler ve Dış İlişkiler Sorumlusu Elif Erkan’ın ilçedeki SECAP sürecini aktardığı çalıştayda, Narlıdere Belediyesi’nin ilçe halkının tüketim alışkanlıklarına yönelik hazırladığı anketin sonuçları da gündeme alındı. Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, enerji firmaları, belediye personeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü, AFAD, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı çalıştay, Narlıdere’nin iklim politikalarına farklı bir derinlik kazandırdı.

NELER KONUŞULDU?

Çalıştayda, iklim tehlikelerinin bina stoku, enerji dağıtım altyapısı, su dağıtımı ve su kaynakları, toplum taşıma operasyonları gibi kritik konularda yaratacağı olası tehditler ele alındı. Bu tehditlere yönelik alınacak önlemler üzerine tavsiyelerin dekonuşulduğu çalıştaydan çıkan sonuçlar, Narlıdere’nin iklim değişliklerine karşı dirençli bir kent oluşturmasında ve halkın yaşam kalitesinin yükselmesinde önemli bir rol üstlenecek.