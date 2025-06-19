Aydın ile İzmir arasında kalan ve yılın her mevsimi tarımsal üretimin yapıldığı yaylalarda İzmir hududunda kalan alanlar adeta mahrumiyet bölgesine döndü. Aydın’a göre bazı hizmetleri almakta ciddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar Aydın ile İzmir ilinin sorumluluğunda kalan yolların fotoğraflarını paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istediler.

Aydın’ın Köşk ve Sultanhisar ilçeleri ile İzmir’in Ödemiş, Beydağ ilçeleri arasında kalan yaylalarda yaz dönemi tarımsal üretim başladı. Tarımın yanında serin ve bol oksijenli havası nedeniyle pek çok kişinin gerek günlük gerekse mevsimsel olarak yaşamını sürdürdüğü Ovacık Yaylası’nın İzmir hududunda kalan bölümleri adeta mahrumiyet bölgesine döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki yolların köstebek yuvasına döndüğünü belirten bölge sakinleri Aydın Bölgesi’ndeki hizmeti kendilerinin de almak istediklerini belirttiler.

Aynı noktadan hem Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki yolu çekip paylaşan Bölge Sakinlerinden Ali İhsan Sarpdere, İzmir yolundan köstebek yuvasına dönmüş yoldan çektiği fotoğrafı "İşte İzmir’in yolu böyle. Biz böyle yaşamaya alıştık bize bu çok bile. Aydın’da Türkiye İzmir’de Türkiye. Yazıklar olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi baksın utansın" yazısı ile paylaştı.

Sarpdere, Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve her mevsim bakım onarımı yapılan ve hiçbir sıkıntısı olmayan yolun fotoğrafını ise "Burası Aydın bölgesinin yolu. Aydın’ın yolu güzel de bizim İzmir’in yolu neden böyle. İzmir’in hizmet anlayışı bu. Vergileri almasını iyi bilir ama hizmete gelince yok. Yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum" ifadeleri ile paylaştı.