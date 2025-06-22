İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in temizlenmesi için acil eylem planı kapsamında modifiye kil uygulamasında olumlu sonuçlar elde etti. Uydu görüntüleriyle tespit edilen alg patlamalarına karşı kullanılan yöntem, balık ölümlerini minimize etmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nin ekolojik sağlığını iyileştirmek için bilimsel yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin dördüncü fazını devreye alan ve kent tarihindeki en kapsamlı dip tarama çalışmasını yürüten belediye, şimdi de modifiye kil uygulamasını hayata geçiriyor. Zararlı alg patlamalarının yol açtığı balık ölümlerini azaltmak için kullanılan bu yöntem, pilot bölgelerde yüzde 80 başarı sağladı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE BİLİMSEL ÇÖZÜM

Geçen Kasım ayında düzenlenen “Körfezin Geleceği, İzmir’in Geleceği” çalıştayı öncesi, UNESCO’nun Uluslararası Oşinografi Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıldı. UNESCO’nun önerisiyle Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü (IOCAS) ile İyi Niyet Anlaşması imzalandı. Berlin Üniversitesi Su Kalitesi Kontrol Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ferdinand Leberecht’in de desteğiyle modifiye kil yönteminin Körfez’de uygulanmasına karar verildi.

İzmir Körfezi’nde uydu görüntüleriyle düzenli olarak izlenen sorunlu bölgelerde modifiye kil uygulaması Nisan ayından bu yana test ediliyor. Uygulama öncesi ve sonrası alınan görüntüler, alg yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığını gösterdi. Laboratuvar analizleri, yöntemin alg çöktürme başarısının yüzde 80’e ulaştığını ve deniz canlılarına zarar vermediğini doğruladı. İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi Dr. Işıkhan Güler, “Uydu görüntüleriyle geminin sefer izlerini bile görebiliyoruz. Uygulama öncesi ve sonrası fark, yöntemin başarısını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALG PATLAMALARINI ARTIRIYOR”

Dr. Güler, iklim değişikliğinin Körfez’de alg patlamalarını tetiklediğini belirterek, “Çalıştayda üç aşamalı bir projeksiyon çizdik: acil eylem planı, su kalitesinin iyileştirilmesi ve karasal etkilerin azaltılması. Modifiye kil, balık ölümlerini önlemek için acil bir çözüm. Deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla alg patlamaları riski büyüyor. Bu yöntemi, yangına müdahale gibi düşünebilirsiniz” diye konuştu. Güler, yöntemin Çin, ABD ve Şili gibi ülkelerde yaygın olarak kullanıldığını, laboratuvar ve saha testlerinin deniz ekosistemine zarar vermediğini gösterdiğini vurguladı.

MODİFİYE KİL NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Modifiye kil, zararlı alg patlamalarına karşı geliştirilmiş bir yöntem. 1 ton suya 23,2 kg modifiye kil karıştırılarak seyreltiliyor ve alglerin yoğun olduğu bölgelere uygulanıyor. Normal kil uygulamasına göre daha az malzeme kullanılarak etkili sonuçlar elde ediliyor. Pilot bölgelerde yapılan denemeler, su kalitesini iyileştirdiğini ve ekosisteme zarar vermediğini kanıtladı.

Bakanlık Onayı Bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, modifiye kil uygulamasının yaygınlaştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na izin başvurusu yaptı. Dr. Güler, “Bakanlık onayı alırsak, bu yıl balık ölümlerini büyük ölçüde azaltacağız” dedi. Ayrıca, ultrasonik ses uygulaması gibi alternatif yöntemler üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Kapsamlı Çalışmalar Devam Ediyor

Belediye, Körfez’in temizliği için dip tarama, atık su arıtma ve karasal kirlilikle mücadele gibi çok yönlü projeleri sürdürüyor. Dr. Güler, “Körfez’i bilimsel verilerle izliyor, adımları planlı atıyoruz. Çalıştayın sonuçlarını adım adım uyguluyoruz” dedi. İzmir Körfezi’nin temizlenmesi, kentin geleceği için kritik bir adım olarak görülüyor.