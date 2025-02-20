İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile hazırlanan Anne Destek Programı’nı başarıyla tamamlayan annelere, katılım belgeleri Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından verildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlenen Anne Destek Programı ilk dönemini tamamladı. Eğitimcilerin, katılımcı annelerin ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katıldığı sertifika töreni Eskiizmir Semt Merkezi’nde düzenlendi.

6 Kasım 2024 tarihinde başlayan programa, 3-6 yaş arası çocuğu olan ve sosyoekonomik açıdan desteklenmesi gereken 27 anne katıldı. Toplam 15 hafta süren programda, annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Eğitimlerde aile tutumları, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi, etkili iletişim yöntemleri, olumlu davranış kazandırma ve zorlayıcı davranışları yönetme gibi konular ele alındı. Haftada bir gün, 2,5 saat süren program kapsamında, annelere kadın ve anne olma süreçleri üzerine de farkındalık kazandırıldı.

ANNELER YAŞANAN DEĞİŞİMLERİ ANLATTI

Aldıkları eğitim hakkında konuşan Dilek Gürsoy, iki çocuk annesi olduğunu ve kendisini her zaman araştırmaya, öğrenmeye açık bir anne olarak gördüğünü belirterek; bu eğitimle okumanın ötesinde çok daha fazla farkındalık kazandığını ifade etti. Kendi içinde bir yolculuğa çıktığını belirten Gürsoy, “Empatinin ne olduğunu öğrendim ve kendime iyi davranmaya başladım. Aldığımız eğitim sayesinde kendime ne kadar iyi davranırsam, çocuklarımla iletişimimin de o kadar iyi olduğunu fark ettim” dedi. Bu eğitimin kendisine terapi gibi geldiğini belirten Emine Gezginci ise artık çocuklarıyla daha keyifli ve daha güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, “Bizim evimizde çok şey değişti. Artık çocuklarımla daha verimli bir şekilde ilgileniyorum” şeklinde konuştu.