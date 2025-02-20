Balıkesir’in Kurtuluş Mahallesi’nde bir oto galeri önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz renkli Range Rover marka aracın sol arka kapısına ateş edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.C., Y.Ö. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 19 Şubat 2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.