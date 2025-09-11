İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon garajındaki konteynerde çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucunda yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir İtfaiyesi Işıkkent’teki konteyner yangınına müdahale etti

Bornova Işıkkent’te bulunan bir kamyon garajında, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, yedek kamyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıktığı, ardından alevlerin bitişikteki kamyonun dorsesine sıçradığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2 arazöz ve 1 tonaj araçla hızla olay yerine intikal etti.

Yoğun çalışmalar sonucunda, yangın yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirlendi.