İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile kara kış desteğine başladı.Güzelbahçe Belediyesi ekipleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kömür, soba gibi ihtiyaçları dağıtmaya başladı.İZMİR (İGFA) - Her türlü koşulda vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 3 aydan fazla bir süredir çalışmalarla tespitlerin yapıldığını kaydetti.

Kış ayının gelmesiyle evinde doğalgaz olmayan, sobayla ısınan vatandaşların tespiti sonrasında sadece kömür dağıtmadıklarını ifade eden Başkan Günay, "Sobasından, borusuna, odun ve kömür ihtiyaçlarını bir arada karşılıyoruz. 12 mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailemize 100 ton kömürü belediye ekiplerimiz evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladı. Bizlere başvuruda bulunan, ya da bizlerin tespit ettiği ailelerimize ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz. Belediye olarak 38 bin nüfuslu Güzelbahçe’mizin hizmetindeyiz. Yardım isteyen tüm vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya hazırız. Güzelbahçeli hayırsever vatandaşlarımız da bu destek kampanyasına omuz vermek istiyorlarsa bizlere ulaşabilir.İster yardım kolisi, ister kömür, isterlerse eşya desteklerini bizlere bildirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacağız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kara kış desteğimiz kış süresince devam edecek” diye konuştu.