İzmir Çiğli Belediyesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile iş birliği yaparak özel gereksinimli çocuklar için unutulmaz bir yılbaşı partisi düzenledi. Etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, onları mutlu edecek sürprizlerle dolu bir gün geçirdiler.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenlenen yılbaşı partisi, Akvaryum Kafe ve Restoran’da gerçekleştirildi. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri bu etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Yılbaşı pastasını hep birlikte kestiler

Yılbaşı partisi; müzik, dans, eğlenceli oyunlar ve sıcak bir atmosferle çocukların yüzlerini güldürdü. Özel gereksinimli çocuklar, gönüllerince bir gün geçirerek, şarkılar söyleyip yeni yıl pastasını hep birlikte kestiler.

Yıldız: "Özel Çocuklarımızın Her Zaman Yanındayız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi olarak, herkesin eşit ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Yıldız, Özel çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, bizim için en büyük mutluluktur. ZİÇEV ile birlikte bu anlamlı etkinliği düzenlemekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Burada sadece bir yılbaşı kutlaması değil, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve umut dolu bir geleceğin mesajını veriyoruz. Çocuklarımızın neşesi ve ailelerimizin mutluluğu, bizim için en değerli armağan. 2025 yılının herkese sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğimize olan inancımız tam. Hep birlikte daha güçlü ve daha umut dolu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.