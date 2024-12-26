Bursa’da bir vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeğini temizledi. Vatandaşın köpekle olan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Olay, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arabacı isimli bir esnaf, sabah saatlerinde dükkanını temizlemeye başladı. O sırada kapısının önünde duran bir sokak köpeğini fark eden Arabacı bu kez elindeki fırçayı kullanarak köpeği temizledi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken ortaya çıkan görüntü yürekleri ısıttı.