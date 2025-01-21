İzmir Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yarıyıl tatilinde öğrencilerin akınına uğradı. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, öğrencilere eşsiz bir deneyim yaşatarak bilime olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) -İzmir'de öğrencilerin bilimle buluştuğu bu merkez, yarıyıl tatili boyunca düzenlenen etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Atölyeler ve uygulamalı etkinlikler sayesinde katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzayın sırlarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

Dopdolu bir program çocukları bekliyor

Yarıyıl boyunca sürecek bu organizasyon, çocukları bilimin büyüleyici dünyasına davet ederek unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Etkinliklere katılan öğrenciler, bilimle iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirirken, geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir adım atıyor. Uzay, havacılık ve astronomi temalı atölyeler, simülasyonlar ve teleskop gözlemleriyle dopdolu bir program sunan kampüs, genç bilim tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Yıldız, “Geleceğin bilim insanlarının Çiğli’de yetişebilir”

Çiğli Belediyesi olarak gençlerin bilimle buluştuğu, hayal gücünü geliştiren ve geleceğe hazırlayan etkinliklere büyük bir önem verdiklerini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü’müzde, yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı bilimin büyüleyici dünyasıyla tanıştırmak, onların uzay ve havacılığa olan ilgisini artırmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Kampüsümüzde düzenlenen atölyeler, simülasyonlar ve teleskop gözlemleri sayesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Onların bu heyecanını görmek, geleceğin bilim insanlarının Çiğli’de yetişeceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Bilimin ışığında büyüyen bir nesil için çalışmaya, hayal kurmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gözlerindeki ışık, geleceğimizin de ne kadar parlak olduğunu simgeliyor. Her zaman onların yanında olacağız. Bilime, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tatil süresince devam edecek bu etkinliklere tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Hep birlikte bilim ve keşif dolu anlar yaşamak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.