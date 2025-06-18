Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 25. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü, “Yılın Başarılı Ekip Ödülü” kapsamında “Kâr Amacı Gütmeyen Projeler Ödülü”nü kazandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından 25'inci kez düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü, “Yılın Başarılı Ekip Ödülü” kapsamında “Kâr Amacı Gütmeyen Projeler Ödülü”nü kazandı.

Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olan, ayrıca Türkiye’den Misyon Etiketi taşıyan tek kent olan İzmir, Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik çalışmaları ile yerelden başlayan küresel dönüşüm hareketlerinin öncü kentlerinden biri olmayı hedefliyor. Kurumsal mükemmellik anlayışını sürdürülebilirlik temelinde dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kamuda örnek model oluşturmak ve yeni iş birliklerine olanak tanımak için çalışıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VİZYONU ÖNE ÇIKIYOR

KalDer’in 25. yılı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen sempozyum, “mükemmelliği arayış” teması altında kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, kurumsal mükemmellik ilkeleri doğrultusunda kalite kültürünü yaygınlaştırmayı, sürdürülebilirlik, inovasyon, stratejik liderlik ve insan odaklı dönüşüm gibi güncel kavramlar etrafında ortak öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları ile bu etkinliğe katılım amacını ise üç başlıkta özetledi:

-Sürdürülebilir Dönüşüm Vizyonunu Paylaşmak: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde kurulan Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülebilirlik ilk kez kurumsal bir birimle yönetilmeye başlandı.

-İyi Uygulama Örneklerini Sunmak: Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde öncü sayılabilecek Yeşil Yakalı Yürütücü Personel Ağı, Sürdürülebilirlik Akademisi ve GRI Raporlama süreçleri, KalDer’in mükemmellik modeliyle örtüşen yapısal reformlar olarak öne çıkıyor.

-Paydaşlarla Etkileşim Kurmak: İzmir’de kurumsal kapasiteyi dönüştüren sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşarak hem diğer kurumlara ilham vermek hem de yeni iş birliklerinin önünün açılması hedefleniyor.