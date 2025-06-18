İzmir’in vakıf üniversitesine ait tek anaokulu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Anaokulu’nda yıl sonu şenliği ve mezuniyet coşkusu yaşandı. 5-6 yaş grubundaki 19 çocuk, hayatlarının ilk mezuniyet heyecanını yaşarken, tıpkı üniversiteli ağabey ve ablaları gibi cübbelerini giyip keplerini havaya attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2022 yılında hizmet vermeye başlayan Beyaz Köşk Anaokulu’nun yıl sonu etkinliğinde, mezun olan çocukların yanı sıra anaokulunda eğitim gören diğer öğrenciler de yaptıkları etkinliklerle ailelerinin büyük beğenisini kazandı. ‘Çikolatalı Kurabiyeler, ‘Deniz Kabuğu’, ‘Marstaki Denizaltı’ ve Çılgın Kuklalar’ sınıfının öğrencileri, şarkılar söyleyip spor dersinde öğrendikleri hareketleri yaparak gönüllerince bir gün geçirdi. Minik Ekonomililer, derslerde yaptıkları resimlerden oluşan bir sergi de açtı. Tören sonunda diplomalarını alarak büyük bir heyecan ve coşkuyla keplerini atan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

"Kollarımız onlara hep açık"

Törenin açılışında konuşan İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, "Çocuklarımızın gözündeki ışıltı, kalplerindeki heyecan ve yüzlerindeki merak dolu ifadeler, bize umut veriyor. Okulumuz; sadece bilgi değil, çocuklara sevgi, saygı, sorumluluk, doğaya ve insana duyarlılık gibi temel değerleri de vermeyi amaçlıyor. Çocuklarımızı birey olarak önemsiyor, onların özgüvenlerini besliyor ve yeteneklerini keşfetmeye teşvik ediyoruz. Eğitim hayatlarına bir üniversitenin bünyesinde başlayan yavrularımızın, hep bilimin ışığında olmalarını diliyoruz. Biz, onların ilk eğitim yuvası olduk ama kollarımız çocuklarımıza her zaman açık olacak" diye konuştu.

"Geleceği, çocuklarımız güzelleştirecek"

İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara, bu törenin çocuklar için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade ederek, "Çocuklarımızla dolu dolu anlar yaşadık, unutulmaz hatıralar biriktirdik. İyi ki onlarla yolumuz kesişti. Biliyoruz ki, geleceğimizi çocuklarımız güzelleştirecek. Ben, tüm çocuklarımıza çok güveniyor; onların hayat boyu başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Her şeyin özü mutluluk. Bugün, anaokulu olarak hep birlikte mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Ailelerimiz, bizlere güvendiler ve en değerli varlıkları olan çocuklarını emanet ettiler. Ben, ailelerimize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.