Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı, ikinci gününde yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren fuar alanını dolduran her yaştan İzmirli, söyleşi ve imza etkinliklerine büyük ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Nisan tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, yayınevleri, sahaflar, eğitim ve kültür kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirirken; yaklaşık 200 katılımcı ve 400'e yakın yazar, şair, gazeteci ve akademisyeni okurlarla buluşturuyor. Fuar kapsamında söyleşi ve imzalarla birlikte toplamda 500'e yakın etkinlik düzenleniyor. Fuarın ikinci gününde, hafta sonu güzel havayı da fırsat bilen kitapseverler, Kültürpark'ı doldurdu. Öğrenciler, çocuklarıyla birlikte fuara gelen aileler, her yaştan İzmirli, edebiyatla dolu bir gün yaşadı. Özellikle söyleşi alanları ve imza stantlarında kuyruklar oluştu. Okurlar hem sevdikleri yazarlarla bir araya gelme hem de yeni yayımlanan kitapları keşfetme fırsatı buldu.

Oya Baydar okurlarıyla buluştu

Onur Konuğu Yazar Oya Baydar, ikinci gün programı kapsamında Ahşap Sahne'de Namık Kuyumcu moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğiyle okurlarıyla buluştu. Baydar'ın söyleşisi yoğun katılımla gerçekleşti. Baydar, yazarlık serüvenini anlatırken, edebiyatın ve okumanın hayatındaki yerini paylaştı. Okumayla çok erken yaşta tanıştığını ifade eden Oya Baydar, 'Tek çocuktum. Çok yalnız büyüyordum. Kendi kendime okuma öğrendim. Daha 5 yaşına gelmemiştim. Okudukça yazma isteğim güçlendi ve daha o günlerde yazar olmak istediğime karar verdim' dedi.

'Okumaya alışmak önemli'

Baydar, 'Yazmak benim için bir sığınak oldu. Sığınacak bir yer olarak yazmaya başladım. Ben edebiyatın insanı anlatan bir araç olduğunu düşünüyorum. İnsan tek başına yaşamıyor, toplum içinde yaşıyor' diyerek, romanlarında toplumsal gerçekliklerin, kimliklerin ve çatışmaların izini sürdüğünü ifade etti. Günümüzde edebiyatın geldiği noktayı anlatırken yapay zeka ile üretilen metinlere de değinen Baydar, 'Yapay zekadan romanlar var. Bir kaçını okudum. Bana sorarsanız hiç de iyi değil, ama satılıyor. Ancak ne olursa olsun iyidir, kötüdür demeden, eğer savaş propagandası yapılmıyorsa, bütün kitapların, bütün romanların hiç okunmamasındansa okunması gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki iyi edebiyat farklı, ama okumak, önce okumaya alışmak çocuklar için de onları başka bir yerlere götürebilir' diye konuştu.

İmza ve söyleşilerle okurlarla buluştular

İkinci gün fuarda; Onur Konuğu Yazar Oya Baydar'ın yanı sıra Ayşe Kulin, Adil Yıldırım, Başak Sayan, Behçet Yalın Özkara, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Irmak Zileli, Jehan Barbur, Murat Yetkin, Polat Özlüoğlu, Berna Sipahi, Serhan Asker'in de aralarında bulunduğu birbirinden değerli isimler imza etkinlikleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluştu. İzmirliler, sevdikleri isimlerle tanışmak ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Başkan Cemil Tugay'dan kitaplarla kampanyaya destek

İzmir Kitap Fuarı, bu yıl da dayanışma ruhunu büyüten bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor. Fuar kapsamında hayata geçirilen 'Fikir Sende Kitap Askıda' uygulamasıyla İzmirliler, yayınevlerinden satın aldıkları ya da kendi kitaplıklarından getirdikleri kitapları gençlere hediye ediyor. FİKİR Gazetesi'nin G-20 numaralı standında yürütülen kampanya kapsamında, gençler, 'FİKİR Duvarı'na dünyaya, Türkiye'ye ve yaşama dair düşüncelerini yazarak istedikleri kitaplara ücretsiz olarak ulaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da ilk bağışçılar arasında yer aldığı kampanya hem gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan oluşturuyor hem de kuşaklar arası bir dayanışma köprüsü kurarak kentte ortak bir kültür üretimine katkı sunuyor.

Birbirinden değerli isimler okurlarla buluşmaya devam edecek

Fuar kapsamında, önümüzdeki günlerde ise Ahmet Ümit, Beyhan Budak, Coşkun Aral, İnci Aral, Mehmet Eroğlu, Mine Söğüt, Murat Menteş, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nasuh Mahruki, Saygı Öztürk, Selçuk Şirin, Sinan Meydan, Suat Çağlayan, Şükrü Erbaş ve Yekta Kopan'ın da aralarında bulunduğu isimler okurlarla buluşacak. Farklı konularda gerçekleştirilecek söyleşiler de düşün dünyasına katkı sağlayacak.

Sergiler fuar boyunca ziyaret edilebilecek

Fuar, aynı zamanda, kültür-sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. İzmirliler, fuar boyunca, Pakistan Pavyonu'nda 19 Nisan'a kadar Ece Türkel ve Fatih Şimşek'in seramik eserler sergisini, yine Pakistan Pavyonu'nda 23 Nisan'da açılacak Uluslararası Işık Seramik Yarışması Seramik Sergisi'ni ve Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde Cem Sağbil'in Dünyada Hala Çiçek Açıyor Sergisi'ni, 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Ayrıca, İzmir Mutfak Müzesi Açılışa Doğru Sergisi de Göl Gazinosu'nda ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

23 Nisan coşkusu fuarda

İZKİTAP, her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok yönlü bir kültür ortamı sunmaya devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, fuara ev sahipliği yapan Kültürpark'ta gerçekleştirilecek. Söyleşiler, atölyeler, sahne etkinlikleri, drama çalışmaları, masal anlatımları ve interaktif etkinliklerle alan, bayram haftasında edebiyat ve sanatla iç içe bir buluşma noktasına dönüşecek.

İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, 26 Nisan'a kadar 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, fuarla ilgili daha fazla bilgiye, imza ve etkinlik programına kitapizmir.com adresinden ulaşabilecek.