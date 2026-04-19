Karşıyaka Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, zorlu mücadeleden 88-74'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Kaf-Kaf, kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Basketbol'u mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Koleji karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde etti.

Ahmet Kandemir: 'Erokspor'u salonun dolması halinde yeneceğimize inanıyorum'

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, hem Bahçeşehir Koleji karşılaşmasını değerlendirdi hem de gelecek hafta oynanacak Erokspor maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahanelere sığınmadan maçlara çıktıklarını vurgulayan Kandemir, 'Maç öncesinde de söylediğim gibi rakip seçme, nerede oynuyoruz gibi şeyleri bir kenara bırakıp kazanmamız gereken bir maça çıktık. Bahçeşehir Koleji hücum gücü yüksek ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Zorlanacağımızı biliyorduk. Maçın büyük bölümünü kontrol ettik ancak zaman zaman gevşediğimiz anlarda rakibin bize yaklaşmasına izin verdik' diye konuştu.

Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirten Kandemir, 'Oyuncularımı bu zorlu deplasmanda aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum. Biz bu yola çıktığımızda sadece kazanmak bizim için yeterli değildi. Şu an ise matematiksel olarak kalan üç maçı da kazandığımız takdirde ligde kalmayı başaracağız. Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip ancak aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Karşıyaka taraftarı bize inanılmaz bir destek ve direnç verdi. Önümüzdeki hafta ise Erokspor maçında salonun tamamen dolu olması halinde, o maçı da kazanacağımıza inanıyorum' diyerek sözlerini noktaladı.