Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 'Çocuklarımız sanal dünyaya sızmış 'dijital terör' tarafından öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim kurumlarına yönelen bir saldırgana dönüştürülmektedir. Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız' dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili gıyabi cenaze namazı öncesinde yaptığı açıklamada öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları kınadıklarını söyledi. Yüreklerine kor ateş düştüğünü belirten Sarıgeçili, tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.

Başkan Sarıgeçili, 'İnsanlığa, milletine, ailesine faydalı olsun diye gece gündüz demeden çalışıp emek harcadığımız çocuklarımız; sanal dünyaya sızmış 'dijital terör' tarafından öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim kurumlarına yönelen bir saldırgana dönüştürülmektedir. Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

Yaşanan şiddet sarmalının sıradan bir asayiş olayı değil, bir 'milli güvenlik meselesi' olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Sarıgeçili, nesillerin geleceği için milli bir seferberlik çağrısında bulundu.

Kurumların fiziki ve dijital güvenlik açıklarının acı bir şekilde yüzlerine çarptığını ifade eden a Sarıgeçili, acil olarak atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

'Başta ilgili kamu kurumları olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ve kurumlarımıza yönelik saldırılara karşı kapsamlı bir acil eylem planı hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilmelidir. Sanal ortamın çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan tehdit ve tehlikelerine karşı TBMM'de görüşülen düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli, bir an önce yasaya dönüştürülmelidir. Hiyerarşik ve ötekileştirici yapılar üreten, 'oyun' adı altındaki sinsi dijital platformlarla etkin mücadele yürütülmeli; 'Çocuklar İçin Uygundur' sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir. Gençlerimizi sanal dünyanın ahlaki erozyonundan ve şiddet kültüründen korumak için en sağlam sığınağımız olan milli ve manevi değerlerimizin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik somut adımlar atılmalı, bu şuur eğitim sistemimizin ana omurgası hâline getirilmelidir. Okul polisi uygulaması zorunlu hale getirilmeli, öğrenci disiplin yönetmeliği değişen şartlara göre yeniden düzenlenmelidir. Her okula rehber öğretmen normu verilmeli, mevcut normlar artırılmalı ve ilgili kurumların çocuklara yönelik suçlar konusunda ihtisaslaşması sağlanmalıdır.'

Yetkililere, kurumlara ve ailelere sorumluluk alma çağrısı yapan Sarıgeçili, 'Eğitim-Bir-Sen olarak, yaşadığımız bu feci hadiseleri milletimiz için beka sorunu olarak görüyoruz. Milletimizin bekası, gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliği bütün mülahazaların üzerindedir' diye konuştu.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.