Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde açılan filografi kursu, gençlerin hem sanatsal becerilerini geliştirmesine hem de meslek edinmesine katkı sağlıyor.

Hasköy Gençlik ve Spor Merkezi'nde haftanın 5 günü devam eden kursta, katılımcılar çivi ve tel kullanarak çeşitli desenleri tabloya dönüştürüyor. El emeğiyle ortaya çıkarılan çalışmalar, kursiyerlerin hem sosyal vakit geçirmesine hem de ekonomik kazanç elde etmesine imkân sunuyor.

Kursa katılan öğrencilerden Özdem Demir, boş zamanlarını değerlendirmek için kursa geldiğini belirterek, 'Hasköylüyüm, vakit buldukça kursa geliyorum. Kursu ve hocalarımı seviyorum. Arkadaşlarımla birlikte burada güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel tablolar ortaya çıkarıyoruz. Zaman zaman sipariş de alıyoruz. Herkese bu kursu tavsiye ediyorum' dedi.

Filografi kursu öğretmeni Özgül Yatman ise filografinin 'çivi ile telin dansı' olarak nitelendirilen özel bir sanat dalı olduğunu ifade ederek, 'Burada öğrencilerimize filografi eğitimi veriyoruz. Çivi ve telin bir araya gelmesiyle ortaya estetik çalışmalar çıkıyor. Öncelikle kalın tahtalarda temel eğitimi veriyoruz, ardından daha ince işçiliğe geçiyoruz. Öğrencilerimiz zamanla kendi özgün tasarımlarını ortaya koyabiliyor' diye konuştu.

Yapılan çalışmaların çeşitli kurumlara da gönderildiğini aktaran Yatman, kursiyerlerin ilerleyen süreçte kendi atölyelerini kurarak ev ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini ve bu alanda meslek sahibi olabileceklerini söyledi.