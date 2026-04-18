Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Verde'nin pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Biraschi'nin ortasında kale alanı sol çaprazında Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada Mladenovic'in sol taraftan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Serginho'nun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

78. dakikada Karagümrük atağında Tiago Çukur, savunma arkasına atılan topa yönelirken Eyüpspor savunmasında Anıl Yaşar tarafından engellendi. Pozisyon sonrası sarı kartına başvuran hakem Cihan Aydın, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Anıl'ı kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

90+5. dakikada sağ taraftan gelen ortada Barış'ın ceza sahası içinden vuruşunda top, kaleci Jankat'ta kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Barcın, Kerem İlitangil

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Daniele Verde (Barış Kalaycı dk. 61), Matias Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Berkay Özcan dk. 61), Shavy Babicka (Tiago Çukur dk. 33), Sam Larsson, Serginho

Yedekler: Furkan Bekleviç, Fatih Kurucuk, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Burhan Ersoy, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksander Stanojevic

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Jerome Onguene dk. 80), Luccas Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Lenny Pintor dk. 68), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Talha Ülvan dk. 80), Charles-Andre Raux Yao (Bedirhan Özyurt dk. 80), Umut Bozok (Abdou Sy dk. 90+2)

Yedekler: Marcos Felipe, Diabel Ndoye, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, İsmaila Manga

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Seginho (dk. 16) (Fatih Karagümrük), Kranevitter (dk. 39 k.k.), Mateusz Legowski (dk. 44) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Anıl Yaşar (dk. 78) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Jankat Yılmaz, Lenny Pintor (Eyüpspor)