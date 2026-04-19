Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Manisa Basket'i 100-87 yendi.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Aliağa Petkimspor: Efianayi 29, Franke 12, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 6, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 7, Floyd 4, Flowers 14

Başantrenör: Orhun Ene

Manisa Basket: Stevenson 2, Smith 15, Altan Çamoğlu, Johnson 10, Pereira 14, Yiğit Onan 11, Starks 2, Mintz 28, Buğra Çal 3, Martin 2

Başantrenör: Serhan Kavut

1. Periyot: 22-16

Devre: 56-35

3. Periyot: 76-54

Kaynak: İHA