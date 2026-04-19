Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Manisa Basket'i 100-87 yendi.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Efianayi 29, Franke 12, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 6, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 7, Floyd 4, Flowers 14
Başantrenör: Orhun Ene
Manisa Basket: Stevenson 2, Smith 15, Altan Çamoğlu, Johnson 10, Pereira 14, Yiğit Onan 11, Starks 2, Mintz 28, Buğra Çal 3, Martin 2
Başantrenör: Serhan Kavut
1. Periyot: 22-16
Devre: 56-35
3. Periyot: 76-54
Kaynak: İHA