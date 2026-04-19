Nevşehir'de otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası kardeşi ile aynı ambulansta hastaneye gitmek isteyen yaralı şahıs, başka ambulansa alınmak istenince ekiplere zor anlar yaşattı. Yaralı, ekiplerin ikna çabalarına 'Ben burada can çekişiyorum, söylediklerim normal değil mi' karşılığını verdi.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Lütfullah Y. idaresindeki 34 GA 640 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansa alındığı sırada kazada hafif yaralanan kardeşi ile aynı ambulansa binmek istedi. Sağlık ekipleri diğer ambulansa binmesini isteyince yaralı ekiplere zor anlar yaşattı. Sağlık personeli ile tartışan ve tedaviyi kabul etmeyen yaralı sürücü, ekipler tarafından ikna edilerek hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.