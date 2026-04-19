Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.