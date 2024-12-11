Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri yetki belgesi olmadan alkol ve sigara satışı yapılan iş yerine baskın düzenledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülümenli beldesinde İ.G. isimli şahsın işlettiği büfede yetki belgesi olmadan alkol ve sigara sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 752 paket bandrollü sigara, 8 litre sahte/kaçak viski, 10 litre bandrollü votka, 32 litre bandrollü viski ve 62 litre bandrollü bira ele geçirildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.